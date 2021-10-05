Любляна, 5 октября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Полиция Словении применила слезоточивый газ и водяные пушки против людей, протестующих 5 октября на Площади республики в Любляне. Об этом сообщил портал Klix.

(сс) ŽupaBA VUCBA Словения

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Демонстранты собрались в центре города чтобы выразить несогласие со строгими мерами борьбы против коронавируса. Они потребовали отставки правительства Янеза Янши. После разгрома протестов полиция установила наблюдение за центром словенской столицы с вертолета.

Напомним, что в Словении 5 и 6 октября проходит саммит ЕС — Западные Балканы, на который приехали президенты и премьер-министры европейских государств. После того, как граждане заявили о намерении провести 5 октября акции протеста против мер борьбы с коронавирусом, правительство Словении впервые в истории задействовало статью 9 Закона о полицейских полномочиях, который позволяет сотрудниками полиции использовать силу против демонстрантов, даже если протестующие не предпринимают насильственных действий.