Москва, , 22:12 — REGNUM Инициатива по введению института «неграждан» для симпатизантов России по образцу некоторых стран Прибалтики совершенно не соответствует Конституции Украины и европейскому законодательству. Об этом 5 октября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Паспорт негражданина Латвии Volgust

«Несоответствие своих решений Конституции Украины и европейскому законодательству украинскую «власть» после госпереворота 2014 года не останавливает. Многие принятые решения на Украине никак с ними не соотносятся. Ну и что? У Киева есть «политическая целесообразность», виртуальная война с Россией и полная безнаказанность своих действий, поддерживаемая Западом», — заявил эксперт.

«Даже если этот проект с «негражданством» введут в действие это не приведет ни к каким последствиям для Украины. К каким последствиям привел такой закон в прибалтийских государствах? А геноцид на Донбассе? Или этноцид на территориях подконтрольных Киеву?», — риторически задал вопрос Дудчак.

«Пока практически все действия Киева легитимируются Западом, никаких санкций в отношении властей Украины не вводилось. Для населения условия существования под нынешней диктатурой будут ужесточатся. Возможно, это станет причиной еще одной волны эмиграции», — заявил эксперт.

Напомним, что один из региональных украинских политиков, депутат Андрей Вагапов заявил о необходимости введения института «неграждан» для тех жителей и граждан Украины, которые являются сторонниками России.