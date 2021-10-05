Стокгольм, 5 октября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Ровно четыре года назад американская The New York Times опубликовала материал о Харви Вайнштейне, после чего движение #MeToo охватило весь мир. Однако в Швеции кампания по защите от сексуального насилия и харассмента сопровождалась рядом особенностей. Об этом 5 октября в интервью телеканалу SVT рассказала исследователь из Стокгольмского университета Хиллеви Ганец.

EPA Вайнштейн

Так, если в других странах движение #MeToo часто вращалось вокруг отдельных людей, обычно знаменитостей, то в Швеции вместо этого были поданы жалобы, к которым для дачи показаний присоединились целые коллективы.

По словам Ганец, всего в Швеции было запущено порядка 77 различных компаний на данную тему.

«Именно такие коллективные жалобы, охватившие целые отрасли экономики и группы интересов, не имели место быть в других странах. Там движение MeToo было в высокой мере сконцентрировано вокруг знаменитостей», — объяснила Ганец.