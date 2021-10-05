Рига, , 22:07 — REGNUM Посол России в Латвии участвовал в коррупционной сделке с местным олигархатом, и её срыв теперь положен латвийским прокурором в основу обвинения защитника прав русскоязычных граждан и «неграждан» постсоветской прибалтийской республики. Об этом 5 октября на заседании Видземского суда заявил подсудимый — известный латвийский диссидент, доктор экономических наук, профессор Александр Гапоненко.

Александр Гапоненко Izborsk-club.ru

В своём «последнем слове» он рассмотрел обвинение прокуратуры по ст. 81 Уголовного кодекса Латвии — помощь иностранному государству в его деятельности, направленной против этой прибалтийской постсоветской республики. По мнению Гапоненко, гособвинитель использовал сведения, почерпнутые из книги подсудимого «Люди греха и удерживающие».

«Однако я отвечу на предположение прокурора, что мы с Д.Ермолаевым(бывший дипломат, а ныне публицист Дмитрий Ермолаев — Прим. ИА REGNUM) сорвали сделку, которую готовил российский посол Виктор Калюжный по поставкам нефти через Вентспилский порт, — рассказал Гапоненко. — Во-первых, я в период нахождения Ермолаева на дипломатической службе в Латвии с ним не был знаком. Во-вторых, Ермолаев помешал коррупционной сделке Калюжного с вентспилским олигархом Айваром Лембергсом, а не с латвийским государством. За свою коррупционную деятельность, связанную в том числе с торговлей российской нефтью, Лембергс осужден латвийским судом и находится сейчас в заключении. В-третьих, прикрывалась эта коррупционная деятельность нечестными людьми в латвийских спецслужбах, в том числе высокопоставленным офицером Юрисом Юрашом. Именно с его подачи, по просьбе А. Лембергса, Ермолаев был депортирован из Латвии как «разоблаченный разведчик». Против Юраша сейчас, напомню, тоже возбуждено уголовное дело — за разглашение сведений, которые составляют государственную тайну. Между тем, оценка Ермолаева как вражеского агента продолжает бродить по публикациям в социальных сетях».

Профессор также отверг обвинения о том, что он «в своих публикациях действовал в русле российской внешнеполитической доктрины, в частности, критиковал проявления неофашизма в Латвии». Гапоненко напомнил: «Мои активные антифашистские выступления в ОБСЕ, обращения в ЕС и СЕ отчасти повлияли на принятие в июне 2018 г. Европейским парламентом резолюции, которая осуждает шествие 16 марта в Риге, как проявление героизации фашизма. Следовательно, мои высказывания есть реализация принципиальной позиции прогрессивного европейского сообщества».