Тегеран, 5 октября 2021, 22:05 — REGNUM Тему напряжённости между Ираном и Азербайджаном обсудят на встрече в Москве российский и иранский министры иностранных дел Сергей Лавров и Хосейн Амир-Абдоллахиян, сообщает 5 октября IRNA.
Как рассказал иранский дипломат, прибывший с визитом в Москву, на встрече с главой МИД РФ будут обсуждаться позиции России и Ирана «по событиям на Кавказе».
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Напомним, встреча Амир-Абдоллахияна с Лавровым состоится завтра, 6 октября.
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