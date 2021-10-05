Тегеран, 5 октября, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Тему напряжённости между Ираном и Азербайджаном обсудят на встрече в Москве российский и иранский министры иностранных дел Сергей Лавров и Хосейн Амир-Абдоллахиян, сообщает 5 октября IRNA.

Михаил Лермонтов. Воспоминание о Кавказе

Как рассказал иранский дипломат, прибывший с визитом в Москву, на встрече с главой МИД РФ будут обсуждаться позиции России и Ирана «по событиям на Кавказе».

Амир-Абдоллахиян «Мы рассчитываем, что Россия отреагирует на возможное изменение границ в регионе».

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Напомним, встреча Амир-Абдоллахияна с Лавровым состоится завтра, 6 октября.