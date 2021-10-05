Лондон, 5 октября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Британская джаз-рэп исполнительница Little Simz перезаписала свой трек двухгодичной давности «Venom» для саундтрека к недавно вышедшему фильму «Веном 2» с Томом Харди в главной роли, информирует портал NME.

Цитата из к/ф «Веном». Реж. Рубен Фляйшер. 2018. США, Китай Том Харди в роли Эдди Брока (Веном)

Со слов режиссера новой картины Энди Серкиса, это был личным решением самого Тома Харди включить трек Little Simz в официальный саундтрек сиквела «Веном», а также именно он повлиял на создание ремикс-версии «Venom». «Она сама того не зная сделала сделала песню, которая невероятно соприкасается с первым фильмом», — говорит Серкис. «В итоге Том связался с ней, и эта песня стала своего рода фокусом на сцене».

Оригинальная версия трека ранее была включена в саундтрек, составленный рэпером Drake, к шоу «Top Boy», которое выходит на сервисе Netflix. Отметим, что «Venom» стала самой прослушиваемой песней третьего студийного альбома Little Simz «Grey Area», собрав свыше 61 миллиона прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify.