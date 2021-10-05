Рига, , 21:58 — REGNUM Спецслужбы Испании обвиняли латвийского премьер-министра Валдиса Домбровскиса в получении от каталонцев миллиона евро за публичную поддержку их стремления к самоопределению вплоть до выхода из состава королевства. Об этом 5 октября на заседания Видземского суда заявил известный латвийский диссидент, защитник прав русскоязычных граждан и «неграждан» постсоветской прибалтийской республики, доктор экономических наук, профессор Александр Гапоненко.

Граффити в Каталонии. Сепаратизм

В своём «последнем слове» преследуемый за нанесение якобы вреда постсоветской прибалтийской республике обратился к одному из эпизодов гособвинения: «Это выражение в соцсетях поддержки референдуму в Каталонии о предоставлении ей независимости. Мол, эта публикация была направлена «против государственной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности».

«Само по себе право народа на самоопределение определено Уставом ООН, членом которой является Латвия. Оно определено также множеством международных договоров, которые подписаны Латвией. В частности, в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года (в обоих пактах — статья 1) закреплено: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие… Все участвующие в настоящем Пакте государства… должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право». Каталонский народ реализовывал на референдуме свое право на самоопределение, до этого он уже обладал правом автономии», — напомнил преследуемый латвийский диссидент.

Он отметил также: «Обсуждение каталонского референдума шло в Латвии в то время достаточно интенсивно. Например, тогдашний премьер Валдис Домбровский приветствовал действия каталонского народа и сравнил их с действиями латышей в годы борьбы за независимость. Приведу одну цитату из его интервью испанскому информационному агентству: «Если существует ясная воля народа и потребность в референдуме, нам ее надо принимать во внимание и искать способы, как ее осуществить». Вполне в духе Устава ООН».

«Дело о взятке латвийского премьера было замято, но следы этих публикаций остались в интернете. С ними можно ознакомиться, — сказал Гапоненко. — Итого, премьер Домбровский, который представлял Латвию, поддержал действия каталонцев и это было расценено Фемидой, как высказывание точки зрения Устава ООН в спорном вопросе, а точно такое же мое высказывание на малопосещаемой странице в соцсетях это преступление против суверенитета и территориальной целостности Латвии. Что является критерием оценки высказывания? То, что я представляю интересы русского населения, которое не имеет право давать собственную оценку общественным событиям и не имеет каких-либо прав вообще?».