Токио, 5 октября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло во вторник, 5 октября, у побережья японского острова Хонсю, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Margouyab Япония

Как уточняется, эпицентр землетрясения находился в 67 км юго-восточнее города Хатинохе, очаг подземных толчков залегал на глубине 67 км.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.