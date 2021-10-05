Рига, , 21:54 — REGNUM В ходе состоявшегося 5 октября заседания Видземского суда известный латвийский диссидент, защитник прав русскоязычных граждан и «неграждан» постсоветской прибалтийской республики, доктор экономических наук, профессор Александр Гапоненко заявил об ущербе, нанесённом постсоветской республике её чиновниками. Одним из таких эпизодов стала деятельность рижского градоначальника и министра иностранных дел Латвии.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Летом этого года мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время чемпионата мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии бело-красно-белым флагом, используемым оппозицией. Это действие было символическим оскорблением флага соседней страны. В ответ на это символическое действие Минск прекратил транзит грузов через латвийские порты. Тысячи работников портов, железной дороги, автотранспортных предприятий лишились работы и заработков, бюджет потерял внушительную сумму налоговых поступлений. Тем самым был нанесен урон государственной власти и устройству Латвии, как определяет формулировка ст. 80, п.1 УЗЛ. Прокуратура не стала рассматривать этот вопиющий случай вредительства», — констатировал Гапоненко в своём «последнем слове».

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Напомним, известного латвийского учёного, публициста и правозащитника Александра Гапоненко не впервые преследуют в уголовном процессе за критику властей, протесты против дискриминации по принципам этнической принадлежности, языка, взглядов и убеждений. Очередное политически мотивированное уголовное латвийское «дело Гапоненко» находится в одном ряду с литовским «делом Палецкиса», белорусским «делом регнумовцев», польским «делом Пискорского».