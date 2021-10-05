Барселона, Испания, 5 октября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» предложило 17-летнему атакующему полузащитнику Гави новый контракт. Сообщается, что в контракте будет предусмотрена сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

Флаг ФК «Барселона»

В текущем сезоне Гави принял участие в семи матчах «Барселоны» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в игре с «Гранадой» (1:1).

Текущее соглашение воспитанника «Барселоны» Гави с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2023-го года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может быть отправлен в отставку во время перерыва на матчи национальных сборных.