Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Президент США Джозеф Байден 5 октября заявил, что его страна «решительно поддерживает» евроинтеграцию стран Западных Балкан, в ходе телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщили в администрации президента.

Джо Байден Gage Skidmore

Уже 6 октября состоится встреча лидеров стран ЕС с представителями шести стран Западных Балкан — Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании и Северной Македонии. Главной темой встречи, как и всегда в подобных случаях, станет подтверждение Евросоюзом своих гарантий вступления стран региона в его состав. Встреча состоится в Любляне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ради присутствия главы МИД Испании Педро Санчеса на саммите Косово отказалось от использования своей государственной символики.

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