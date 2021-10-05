Москва, , 21:51 — REGNUM На Украине заговорили о введении института «неграждан» для симпатизантов России по образцу некоторых стран Прибалтики, и такие инициативы уже не кажутся фантастикой. Об этом 5 октября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Конституция Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сложно представить, что такая инициатива будет реализована. Но за последние 7,5 лет Украина столько раз удивляла принятием абсурдных решений, противоречащим здравому смыслу, европейским нормам и своей же Конституции, что от властей страны можно ожидать чего угодно. К тому же, санкции против своих граждан и своих предприятий Украина уже вводит», — заявил эксперт.

«Но сам депутат неграмотен и не знаком с реалиями стран, о которых он говорит. В Литве был принят «нулевой вариант», и гражданство получили все, кто проживал на территории республики на момент обретения независимости, там нет института «неграждан», он существует в Латвии и Эстонии», — заключил эксперт.

Напомним, что депутат одесского горсовета Андрей Вагапов заявил следующее: «Нужно … ввести паспорт «негражданина Украины», как это сделано в таких странах как Латвия, Литва, Эстония».