Москва, 5 октября 2021, 21:51 — REGNUM На Украине заговорили о введении института «неграждан» для симпатизантов России по образцу некоторых стран Прибалтики, и такие инициативы уже не кажутся фантастикой. Об этом 5 октября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
«Сложно представить, что такая инициатива будет реализована. Но за последние 7,5 лет Украина столько раз удивляла принятием абсурдных решений, противоречащим здравому смыслу, европейским нормам и своей же Конституции, что от властей страны можно ожидать чего угодно. К тому же, санкции против своих граждан и своих предприятий Украина уже вводит», — заявил эксперт.
«Но сам депутат неграмотен и не знаком с реалиями стран, о которых он говорит. В Литве был принят «нулевой вариант», и гражданство получили все, кто проживал на территории республики на момент обретения независимости, там нет института «неграждан», он существует в Латвии и Эстонии», — заключил эксперт.
Напомним, что депутат одесского горсовета Андрей Вагапов заявил следующее: «Нужно … ввести паспорт «негражданина Украины», как это сделано в таких странах как Латвия, Литва, Эстония».