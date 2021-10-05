Нижний Новгород, 5 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. С 6 октября все организации общественного питания на территории Нижегородской области не должны работать в период с 0:00 до 6:00 мск. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

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В ночное время общепит сможет продолжать работу только в формате «навынос». Мера будет действовать до 31 октября.

Кроме того, контроль за работой кафе и ресторанов будет усилен. В том числе будет отслеживаться выполнение запрета на проведение банкетов, караоке и танцевальных вечеринок, корпоративов, мастер-классов и других мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нижегородскому общепиту было запрещено работать лишь с 3:00 до 6:00. Осуществлять доставку и торговать навынос в указанные часы разрешалось.