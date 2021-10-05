Москва, , 21:42 — REGNUM Геноцид в Сребренице и гибель десятков тысяч жителей бывшей Югославии стали результатом операций спецслужб Британии, США и Франции, заявляют эксперты международных комиссий, конференция которых состоится 6 октября в Москве.

Национально-территориальное деление социалистической Югославии Bobby

Об этом 5 октября сообщает официальный сайт МГИМО.

В стенах университета 6 октября пройдёт II конференция «Итоги работы независимых международных комиссий: сербские жертвы в гражданской войне в Сараево (1991−1995 гг.) и жертвы народов в районе Сребреницы (1991−1995 гг.)»

Уточняется, что доклады будут представлены с 16:00 до 20:00 в аудитории 423.

Организаторами конференции выступают кафедра сравнительной политологии МГИМО, Международный институт развития научного сотрудничества (МИРНаС) при поддержке Балканского клуба и Сербского землячества МГИМО, Республиканского центра по исследованию войны, военных преступлений и поиска пропавших без вести лиц в Баня Луке и Русского дома в Белграде.

«На конференции будут представлены итоги работы независимых международных комиссий по расследованию событий в Сараево в период с 1991 по 1995 гг. и по расследованию событий в регионе Сребреницы в период с 1992 по 1995 гг», — сообщают организаторы мероприятия.

На конференции будет представлен уникальный материал, затрагивающий военные, политические, экономические и психологические аспекты военного конфликта в бывшей Югославии, а также его последствия.

Материалы будут представлены на русском и английском языках с синхронным переводом.

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