Москва, , 21:49 — REGNUM Обвинения в адрес Израиля по поводу присутствия в Нагорном Карабахе во время боевых действий, очевидно, опираются на фантазии Ирана, заявил 5 октября журналистам в Москве израильский посол Александр Бен Цви.

Сальвадор Дали. Утренние фантазии. 1932

Отметив, что в Нагорном Карабахе находятся и российские, и турецкие военные и что говорить об израильском присутствии — большая глупость со стороны Тегерана, Бен Цви добавил:

«Я считаю, что, когда у них какие-то фантазии, они могут сказать, что и марсиане там тоже присутствуют».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Азербайджана потребовали у Ирана доказательств того, что израильтяне присутствовали в Нагорном Карабахе.

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