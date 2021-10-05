Москва, 5 октября 2021, 21:49 — REGNUM Обвинения в адрес Израиля по поводу присутствия в Нагорном Карабахе во время боевых действий, очевидно, опираются на фантазии Ирана, заявил 5 октября журналистам в Москве израильский посол Александр Бен Цви.
Отметив, что в Нагорном Карабахе находятся и российские, и турецкие военные и что говорить об израильском присутствии — большая глупость со стороны Тегерана, Бен Цви добавил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Азербайджана потребовали у Ирана доказательств того, что израильтяне присутствовали в Нагорном Карабахе.
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