Нижний Новгород, 5 октября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Органы местного самоуправления Нижегородской области смогут принимать решения о переводе на дистанционное обучение учащихся с 6−8 и 10 классов. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин.

Mosreg.ru Дистанционное обучение

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Аналогичным образом будут отправлять на дистант организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта, учреждения клубного типа, организации спортподготовки.

«Сейчас у нас есть возможность подходить к проблеме более гибко. Муниципалитеты смогут сами принимать решения в зависимости от уровня заболеваемости», — отметил глава области и напомнил, что в прошлом году в дистанционном режиме работали все образовательные организации.

При этом руководителям профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования по согласованию с учредителем рекомендуется форму обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а к очной форме допускать только вакцинированных или переболевших COVID-19 студентов, о чем должны быть соответствующие QR-коды на портале Госуслуг.

Лица, которые работают с детьми — в школах, детсадах, организациях дополнительного и профессионального образования, а также досугово-развлекательных организациях — будут допускаться к работе только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (сроком действия трое суток), положительного результата теста на антитела (срок действия — 60 суток), документа о вакцинации или перенесенном заболевании. Кроме того, теперь работодатель не обязан проводить исследования за свой счет.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Нижегородской области предлагало сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для студентов и сотрудников промышленных предприятий. Об этом стало известно в ходе заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19. Также власти региона выступили с предложением увеличить до 80% охват прививками от коронавирусной инфекции сотрудников нижегородских организаций, включенных в список подлежащих вакцинации.

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