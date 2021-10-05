Париж, 5 октября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. 5 октября 22-летний французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции по футболу: «В последнее время я получаю много сообщений, что я плохо влияю на игру сборной. Если сборной Франции будет лучше без меня, я готов уйти», — цитирует Мбаппе издание L’Equipe.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в одиннадцати матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не намерен продлевать с «Пари Сен-Жермен» контракт и хочет следующим летом перебраться в мадридский «Реал». Текущее соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до середины 2022 года.