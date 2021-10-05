Скопье, , 21:50 — REGNUM В аэропорт Скопье 5 октября прибыла новая группа беженцев из Афганистана в составе 97 человек.

Самолет в закате Павел Латышов © ИА Красная Весна

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, прибывшие — активисты Национального демократического института по международным делам. Они будут временно размещены в Северной Македонии до отправки в пункт назначения.

После приземления самолета беженцев осмотрели медики и службы безопасности. Им была предоставлена возможность привиться от коронавируса.

В правительстве Северной Македонии заявили о приверженности «глобальной гуманитарной акции, целью которой является помощь афганским гражданам».

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