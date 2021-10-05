Скопье, 5 октября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. В аэропорт Скопье 5 октября прибыла новая группа беженцев из Афганистана в составе 97 человек.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет в закате

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, прибывшие — активисты Национального демократического института по международным делам. Они будут временно размещены в Северной Македонии до отправки в пункт назначения.

После приземления самолета беженцев осмотрели медики и службы безопасности. Им была предоставлена возможность привиться от коронавируса.

В правительстве Северной Македонии заявили о приверженности «глобальной гуманитарной акции, целью которой является помощь афганским гражданам».