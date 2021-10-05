В Северную Македонию прибыла новая группа афганских беженцев
Скопье, 5 октября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. В аэропорт Скопье 5 октября прибыла новая группа беженцев из Афганистана в составе 97 человек.
Павел Латышов ИА Красная Весна
Самолет в закате
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, прибывшие — активисты Национального демократического института по международным делам. Они будут временно размещены в Северной Македонии до отправки в пункт назначения.
После приземления самолета беженцев осмотрели медики и службы безопасности. Им была предоставлена возможность привиться от коронавируса.
В правительстве Северной Македонии заявили о приверженности «глобальной гуманитарной акции, целью которой является помощь афганским гражданам».