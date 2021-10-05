Бишкек, 5 октября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Киргизстанские власти предлагают индийским бизнесменам наладить поставки золота из Киргизии в Индию. Об этом стало известно в ходе проходившего в начале октября в городе Мумбаи форума Doing business in Kyrgyzstan, передает киргизский МИД.

Золото

Посол Асеин Исаев рассказал представителям ведущих компаний Мумбаи и штата Махараштра о преимуществах ведения бизнеса в Киргизии для иностранных фирм и предпринимателей, а также об инвестиционных и туристических возможностях республики.

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По итогам мероприятия стороны договорились об организации визита индийской бизнес-делегации в Киргизию в ноябре 2021 года для налаживания сотрудничества в таких сферах, как текстильная промышленность, добыча полезных ископаемых и использование альтернативных видов энергии.

ИА REGNUM напоминает, в конце сентября 2021 года стало известно о том, что Лондонская биржа драгоценных металлов лишила статуса надёжного поставщика госконцерн «Кыргызалтын».

Поводом для этого послужил конфликт между киргизскими властями и канадской горнорудной компанией Centerra Gold Inc, разрабатывавшей крупнейшее киргизское месторождение золота «Кумтор».

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