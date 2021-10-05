Нижний Новгород, 5 октября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, ужесточив ряд действующих в регионе ограничений, которые вводились для предотвращения распространения коронавируса.

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Так, работодатели вновь должны перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников. В первую очередь это касается работников, непосредственное присутствие которых на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов. Также на удаленку отправятся граждане, которые не имеют сертификата вакцинации от коронавируса или QR-кода переболевшего COVID-19 на портале Госуслуг. Списки сотрудников, работающих в дистанционном режиме, необходимо размещать на портале «Карта жителя Нижегородской области».

Госучреждения социального обслуживания переходят на закрытый режим работы, сотрудники будут сменяться не чаще одного раза в две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября выявили 602 новых случая заражения коронавирусом — это рекордный показатель прироста носителей вируса с начала пандемии. За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 33 жителя региона, что стало максимальным числом смертей за сутки за все время эпидемии. Общее число жертв COVID-19 достигло 6768 человек. Ранее губернатор говорил о четвертой волне коронавируса и предупреждал, что антиковидные ограничения будут жестче.