Москва, , 21:42 — REGNUM Арестованный журналист Геннадий Можейко пытался запутать свои следы, но при этом не покидал территорию Белоруссии. Об этом 5 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Арестованный журналист «Комсомольской правды» Можейко не покидал Белоруссию. Он пытался запутать следы, сообщил родителям по телефону, что едет в Москву. Это была уловка, чтобы его не искали в Белоруссии», — заявил эксперт.

«В Белоруссии его по телефону, по биллингу и нашли. В Москве, в России он не был, это я говорю с полным основанием», — отметил Суздальцев.

«Вместе с тем, белорусские спецслужбы орудуют на территории России совершенно беззастенчиво», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии, в результате которой погибли специалист в области IT Андрей Зельцер и офицер КГБ, в белорусских масс-медиа развернулась истеричная компания с открытыми призывами к насилию в отношении оппозиции.