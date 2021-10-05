Кейптаун, 5 октября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Крупнейший профсоюз машиностроительной отрасли Южно-Африканской Республики (ЮАР) объявил о начале бессрочной забастовки, требуя повышения заработной платы, сообщает 5 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ЮАР

Забастовщики угрожают заблокировать поставки комплектующих, необходимых для производства новых автомобилей.

Национальный союз металлообработки ЮАР (NUMSA), насчитывающий около 155 тыс. членов, призвал к полной остановке машиностроительной отрасли после того, как переговоры о повышении заработной платы зашли в тупик.

«У нас нет выбора, кроме как бастовать и отказываться от работы на неопределенный срок, пока руководство не выполнит наших справедливых требований», — указано в заявлении NUMSA.

NUMSA добивается повсеместного повышения заработной платы на 8% в первый год после заключения соглашения, а также индексации, равной показателям инфляции с добавлением к ним 2% в течение следующих двух лет.