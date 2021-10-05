Крупнейший профсоюз ЮАР объявил о начале бессрочной забастовки
Кейптаун, 5 октября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Крупнейший профсоюз машиностроительной отрасли Южно-Африканской Республики (ЮАР) объявил о начале бессрочной забастовки, требуя повышения заработной платы, сообщает 5 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Reuters.
Забастовщики угрожают заблокировать поставки комплектующих, необходимых для производства новых автомобилей.
Национальный союз металлообработки ЮАР (NUMSA), насчитывающий около 155 тыс. членов, призвал к полной остановке машиностроительной отрасли после того, как переговоры о повышении заработной платы зашли в тупик.
«У нас нет выбора, кроме как бастовать и отказываться от работы на неопределенный срок, пока руководство не выполнит наших справедливых требований», — указано в заявлении NUMSA.
NUMSA добивается повсеместного повышения заработной платы на 8% в первый год после заключения соглашения, а также индексации, равной показателям инфляции с добавлением к ним 2% в течение следующих двух лет.