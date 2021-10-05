Нижневартовск, Югра, 5 октября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. В отношении жителя Нижневартовска (Югра) возбуждено два уголовных дела в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Psy-aletheia.ru Насилие

По версии следствия вечером 9 сентября 2021 года 42-летний обвиняемый обманом заманил 13-летнего подростка в одну из саун, где совершил с насильственные действия сексуального характера.

Данное преступление выявлено в ходе расследования уголовного дела в отношении вышеуказанного гражданина по п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»). Первое преступление, по данным следствия, было совершено относительно 14-летнего подростка.