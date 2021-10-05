Брюссель, 5 октября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Сотрудничество между Евросоюзом и США по поводу Западных Балкан значительно улучшилось, и разрешение недавнего кризиса на севере Косово и Метохии, возникшего по поводу права на использование автомобильных номеров, доказывает этот факт. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 5 октября.

European Parliament Жозеп Боррель

«Я должен сказать, что наше сотрудничество с американским спецпредставителем Габриэлем Эскобаром было весьма положительным», — цитирует агентство «Танюг» слова Жозепа Борреля.

Он отметил, что США, без сомнения, остается самым близким стратегическим партнером ЕС. По словам Борреля, стороны планируют усилить сотрудничество в сферах безопасности и обороны.

Напомним, что Эскобар 29 сентября приехал в Брюссель, где делегации Белграда и Приштины при посредничестве спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака искали пути разрешения кризиса на севере Косово и Метохии. Официально роль посредника в диалоге Белграда и Приштины выполняет Евросоюз на основании соответствующего решения ООН.