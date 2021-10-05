Москва, 5 октября 2021, 21:25 — REGNUM Цензура в Белоруссии полностью выхолащивает контент и превращает российские телеканалы в «мутантов». Об этом 4 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.
«Российские телеканалы превратились благодаря белорусской цензуре в своеобразных мутантов. Они транслируются с задержкой в час, из содержания изымается все, что подвергает критике интеграцию по Лукашенко и самого президента Белоруссии», — заявил эксперт.
«Фактически изменяется контент и добавляется белорусская информационная база», — заявил политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко подвергли цензуре в компании CNN.