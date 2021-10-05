Рим, 5 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Италия должна стать страной, которая принимает ученых и в которой им удобно работать, сейчас она таковой не является, заявил во вторник, 5 октября, лауреат Нобелевской премии по физике Джорджо Паризи.

Scarc.library.oregonstate.edu Нобелевская медаль

Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону — прежде всего в финансовом плане.

Как сообщалось ранее, премию по физике (запрорывной вклад в изучение сложных систем) получили, помимо Паризи, такжеСюкуро Манабе и Клаус Хассельман.