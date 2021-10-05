Рим, 5 октября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. 31-летний английский центральный защитник римской «Ромы» Крис Смоллинг, получивший повреждение в матче седьмого тура итальянской Серии А 2021/22 с «Эмполи» (2:0), пропустит три недели. У футболиста диагностирована травма бедра. Об этом 5 октября сообщила газета Football Italia.

Светлана Бекетова Крис Смоллинг

В текущем сезоне Крис Смоллинг принял участие в шести матчах «Ромы» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Зари».

Смоллинг перешел в «Рому» 5 октября 2020 года из «Манчестер Юнайтед» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость английского защитника, согласно данным transfermarkt,составляет 12 миллионов евро. Соглашение футболиста с «волками» рассчитано до конца сезона 2022/23.