Рига, 5 октября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Политически мотивированные уголовные преследования в Латвии основаны на абсурдных обвинениях и сопровождаются пытками. Об этом 5 октября на заседании Видземского суда заявил известный латвийский диссидент, защитник прав русскоязычных граждан и «неграждан» постсоветской прибалтийской республики, доктор экономических наук, профессор Александр Гапоненко.

Izborsk-club.ru Александр Гапоненко

Поводом для очередного уголовного преследования учёного и правозащитника стали его заявления в прессе, публицистика и жалобы в ООН и другие международные инстанции. Гапоненко вступался за дискриминируемых по признакам этничности, языка и другим признакам, а также критиковал элиту постсоветской республики — уголовное преследование за это прямо запрещено не только латвийским законодательством, но и её международными обязательствами. Свои наблюдения и оценки он изложил в книге «Преследование инакомыслящих в Прибалтике». Латвийскими спецслужбами гражданская и научная активность Гапоненко трактуется как деятельность, направленная против интересов государства и общества.

В своём «последнем слове» Гапоненко обратил внимание общественности на отсутствие возможности в полной мере реализовать своё право на защиту. Он не признал предъявленных ему обвинений и сообщил: «Я неоднократно обращался в прокуратуру по поводу пыток, которые применялись против меня сотрудниками Полиции безопасности, по поводу угроз убить со стороны следователей, по поводу посылки в тюрьму писем, побуждающих к самоубийству. Мои обращения остались без ответа. А эти противоправные действия следствия как раз объясняют причины возбуждения против меня уголовного дела».

«Прокуратура согласилась с тем, что я действовал от имени проживающих в Латвии русских, давал публичные оценки происходящим в обществе процессам, пытался таким образом сохранить коллективную идентичность русского этноса в Латвии. Призываю суд рассматривать все мои действия с этих позиций», — сказал профессор.

Оценивая мотив уголовного преследования, латвийский правозащитник сообщил, что «был арестован «авансом» в надежде на то, что в ходе следствия удастся найти что-либо компрометирующее меня или удастся запугать меня и заставить пойти на самооговор». «Напомню, уголовный процесс по этой статье начался по факту моего участия в презентации в Риге художественного фильма «Волынь» известного польского режиссера Смаржевского. На этой презентации я позволил себе негативные высказывания в адрес украинских фашистов, поскольку фильм был антифашистский по своей направленности. Руководству Национального объединения не понравились эти высказывания и оно, в лице депутатов А.Кирштейнса и Э.Шноре написало заявление на меня в Полицию безопасности. В тексте заявлении, между прочим, депутаты требовали запретить показ фильма «Волынь» в Риге, но не требовали привлечь меня к уголовной ответственности, — обратил он внимание суда. — На момент ареста, в апреле 2018 г. против меня в деле не было никаких материалов, доказывающих, что я совершал какие-либо преступные действия. Я был арестован «авансом», в надежде на то, что в ходе следствия удастся найти что-либо компрометирующее меня или удастся запугать меня и заставить пойти на самооговор».

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«Хочу отметить также, что одновременно с рассматриваемым сейчас в суде уголовным делом Полиция безопасности возбудила против меня еще одно уголовное дело — за публичные протесты против введения запрета на получение русскими детьми образования на родном языке. Она понимала, что претензии к антифашистским высказываниям на презентации фильма Смаржевского абсурдны и решила подстраховаться. Это уголовное дело было закрыто через два года после его возбуждения по причине отсутствия в моих действиях состава преступления. Здравый смысл и законность в этом случае восторжествовали. Однако потребность оправдать неправомерный арест осталась и поэтому мы сейчас рассматриваем в суде обвинения прокуратуры по статье о возбуждении этнической ненависти», — сообщил Гапоненко.