София, 5 октября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Севший на мель в районе Каменного Берега (Добричская область Болгарии) грузовой корабль VERA SU не представляет угрозы для региональной акватории Черного моря, передает 5 октября Болгарское телевидение.

Mil.ru Сухогруз на мели

Как сообщили журналистам эксперты морской администрации Болгарии, на данный момент горюче-смазочные материалы с аварийного судна полностью слиты в цистерны болгарского теплохода «Самара», а выброс в море химикатов из трюмов VERA SU сведен к минимуму.

«Сейчас это судно можно транспортировать для ремонта на любую из баз черноморского региона», — сказал капитан «Самары» Петар Петров.

Согласно официальной информации, ранее проверка корпуса аварийного судна показала, что указанный сухогруз может быть доставлен в близлежащие ремонтные доки. О возможном месте и стоимости ремонта корабля не сообщается.

Напомним, турецкий сухогруз VERA SU, шедший под панамским флагом с Украины в болгарский порт Варна с крупной партией азотных удобрений, сел на мель у Каменного Берега 20 сентября. Корпус корабля получил повреждения, а в Черное море попали несколько тонн химикатов.