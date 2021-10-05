Рим, , 21:14 — REGNUM Члены правительства Италии от партии «Лига» во вторник, 5 октября, покинули заседание правительства и не голосовали по вопросу о налоговой реформе.

Правительство Италии Arepo

Лидер партии Маттео Сальвини пояснил: проблема состояла в том, что министрам «Лиги» предоставили текст рамочного законопроекта лишь за полчаса до заседания.

«Слушайте, это же не гороскоп. Мы не можем принимать серьезные решения без подготовки», — отметил Сальвини.

Проект закона был утвержден без представителей «Лиги». В пресс-службе правительства подчеркнули, что он носит рамочный характер и будет дополнен конкретными законопроектами.