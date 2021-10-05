Москва, 5 октября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Работать в белорусском медиапространстве могут лишь те российские СМИ, которые проявляют полную лояльность и восхваляют президента Александра Лукашенко. Об этом 5 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«За годы существования Союзного государства у Александра Лукашенко и его режима сложились очень своеобразные отношения с российскими СМИ. В понимании белорусского президента, российские СМИ должны выполнять очень специфическую роль: в российском медиапространстве они должны обязательно хвалить Лукашенко, настраивать на том, что Россия должна поддерживать режим. От этого напрямую зависит и отношение к этим СМИ в белорусском медиапространстве. От них тоже ждут полной лояльности», — заявил эксперт.

«Разрешается восхвалять управленческий гений Лукашенко и обязательно нужно сказать, что в России — хуже. Что Россия учится у белорусского президента, что в России мечтают о таком президенте, как Лукашенко», — заявил политолог.

«Если эти правила исполняются российским СМИ, то им разрешают работать в Белоруссии», — отметил Суздальцев.

«Далеко не всех это удовлетворяло, и постепенно белорусское медиапространство освободилось от российских СМИ», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после убийства Андрея Зельцера и гибели офицера КГБ в белорусских СМИ разгорелась оголтелая компания с призывами к насилию в отношении оппонентов Александра Лукашенко.