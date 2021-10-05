Вашингтон, 5 октября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Из США в Россию должны быть высланы 300 российских дипломатов, говорится в опубликованном 5 октября обращении группы членов Сената.

Цитата и к/ф «Человек с бульвара Капуцинов» реж Алла Ильинична Сурикова. 1987. СССР Дикий Запад

Обращение, адресованное американскому президенту Джо Байдену, разместил на своём сайте один из авторов документа — сенатор Марко Рубио от штата Флорида из Республиканской партии.

Также документ подписал соратник Рубио Джим Риш из штата Айдахо. Среди подписантов члены Демпартии Марк Уорнер (штат Вирджиния) и Роберт Менендес (штат Нью-Джерси).

Сенаторы просят Байдена надавить на Россию, пригрозив высылкой 300 российских дипломатов, требуя расширения штата американского посольства в Москве. Они возмущены «диспропорцией в дипломатическом представительстве».

Напомним, Россия снизила порог численности американских дипломатов на своей территории на фоне недружественных действий США.