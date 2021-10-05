Катания, Италия, 5 октября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Утром во вторник, 5 октября, на побережье Сицилии обрушился торнадо.

skeeze Торнадо

Местные СМИ сообщают, что торнадо сопровождался ливнем и градом. Историческому центру города Катания нанесен серьезный ущерб: дороги были размыты, были повалены деревья и фонари.

Несколько человек получили травмы и контузии. Местные власти призывали граждан не покидать свои дома. В течение нескольких часов аэропорт Катании не отправлял и не принимал самолеты, они перенаправлялись в Палермо и Бари.