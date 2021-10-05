Мапуту, 5 октября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Военное вмешательство Руанды в вооруженный конфликт на севере Мозамбика инспирировано Францией, заявил военный специалист Абель Эстерхейз из Стелленбошского университета Кейптауна португальскому агентству Lusa.

cacahuate Карта Руанды

Об этом 5 октября сообщает ИА Красная Весна.

По словам Эстерхейза, исламистский мятеж в мозамбикской провинции Кабу-Делгаду затронул интересы французских компаний в регионе, поэтому войска Руанды присоединились к подавлению мятежа.

«Возможно, что для руандийцев существует экономический интерес, но я также подозреваю наличие связи с Францией», — сказал Абель Эстерхейз.

Напомним, французская компания Total приостановила реализацию крупного проекта по добыче газа в провинции Кабу-Делгаду рядом с городом Пальма после того, как 24 марта исламисты напали на этот город.