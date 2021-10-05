Рим, 5 октября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Число сотрудников обновленной «Алиталии» — авиакомпании Ita сократится почти вдвое, с 10 600 до 6000 человек, сообщили в правительстве Италии во вторник, 5 октября.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании «Алиталия»

При этом руководители авиакомпании обязались на 75% обновить парк самолетов, все без исключения воздушные суда будут производства Airbus.

В правительстве выразили надежду, что 15 октября 2021 года, как и предполагалось, новая компания начнет оперативную деятельность.

В профсоюзах, в свою очередь, недовольны сокращением числа сотрудников и обещают провести следующую акцию протеста именно 15 октября.

ПравительствоИталиив 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов. Большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо (Ita), средства на этом этапе она получает от государства. Профильную деятельность Ita начнет в октябре 2021 года.

Общий объем государственных вложений в компанию за все время ее существования оценивается в 13 млрд евро. Власти ЕС и конкуренты «Алиталии» настаивают, чтобы власти страны перестали прямо дотировать компанию. Профсоюзы, в свою очередь, выступают против предполагаемого «рыночного» решения вопроса, то есть массовых увольнений, сокращения числа рейсов и количества самолетов.