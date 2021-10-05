Иерусалим, 5 октября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Израиль готов заниматься разрешением спора с Ливаном по вопросу разграничения территориальных вод в Средиземном море, но не согласится с попытками Бейрута диктовать условия этих переговоров, заявил 5 октября министр энергетики Израиля Карин Эльхарар.

Gaetano Virgallito Израиль

Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Reuters.

Речь идёт о переговорах, которые должны разрешить спор об акватории, на дне которой может быть месторождение газа.

Специальный посланник США Амос Хохштейн посетит Израиль и Ливан в октябре текущего года, чтобы придать новый импульс переговорам. В то же время Ливан обратился к международному сообществу после того, как Израиль предоставил американской нефтесервисной группе Halliburton контракт на морское бурение.

«Мы должны искать прорывное решение, а не мыслить старыми способами проведения линий», — заявила Карин Эльхарар.

«Мы начали с одной линии, а затем они выдвинули другую линию. Толкаем и раздвигаем линии буквально. Это не способ вести переговоры. Они не могут диктовать правила», — добавила она.

«Мы разделяем газовое месторождение и должны найти решение о его использовании в справедливых долях», — сказала Эльхарар.

Переговоры зашли в тупик после того, как каждая из сторон представила разные карты с начертанием границ, только увеличившим масштабы территориального спора.