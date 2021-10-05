Москва, 5 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Остается неясным, как украинское государство и НАК «Нафтогаз» будут решать проблему поставок газа в случае уменьшения транзита и исчезновения возможности осуществлять виртуальный реверс. Об этом 5 октября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Газ для Украины

«Как Украина будет справляться с этой проблемой без прямых договоров с «Газпромом», пока не понятно. Потребности в газе заметно снизились по сравнению с 2013 годом из-за уничтожения целых отраслей экономики и исхода порядка 10 млн граждан. Но, тем не менее, для оставшейся промышленности и населения газ нужен», — заявил эксперт.

«Судя по заявлениям представителей «Газпрома», там не возражают против прямых поставок на Украину и заключения прямых договоров. Готова ли Украина наступить на горло своей русофобской песне? Скорое будущее покажет», — заявил политолог.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не планирует заключать прямые договоры о поставках газа с «Газпромом» и даже не планирует вести переговоры на эту тему.