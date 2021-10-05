Рим, 5 октября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Инициаторы проведения референдума об эвтаназии в Италии собрали уже 1,2 миллиона подписей, сообщили они во вторник, 5 октября.

Medodedentista.com.br Эвтаназия

Для того, чтобы иметь право инициировать проведение референдума, достаточно 500 тысяч подписей. Решение принимает парламент.

Ранее социологи сообщали, что большинство жителей Италии на возможном референдуме готовы проголосовать за легализацию эвтаназии.