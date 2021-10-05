Москва, 5 октября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Украина стремительно теряет свой транзитный статус из-за русофобии и конфронтации с Россией. Об этом 5 октября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тупик

«Украина из важнейшей транзитной страны превращается в Великий Тупик Европы. И в этом она повторяет путь прибалтийских стран», — заявил политолог.

«Потребности России в транзите через Украину серьезно сократились из-за появления своих терминалов на Балтике. Продолжение сотрудничества с украинскими портами для российских компаний просто рискованно», — заявил Дудчак.

Напомним, что после заключения долгосрочного контракта о поставках российского газа в Венгрию транзит энергоносителей через Украину практически прекратился.