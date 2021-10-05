Токио, , 20:33 — REGNUM Уровень общественного одобрения правительства, организованного премьер-министром Японии Кисидой составляет 55,7%, сообщает 5 октября ИА Красная Весна со ссылкой на результаты опроса Kyodo News.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Агентство отмечает, что такой рейтинг основан на результатах, полученных на следующий день после объявления нового состава кабинета министров Японии и решения о всеобщих выборах в нижнюю палату парламента 31 октября.

По утверждению Kyodo, такой результат свидетельствует о неоднозначном отношении общества к смене правительства.

Уровень одобрения правительства Кисиды оказался ниже уровня сентября 2020 года, после прихода к власти его предшественника Ёсихидэ Суги, когда уровень одобрения составил 66,4%.

Кроме того, рейтинг неодобрения властей сейчас составил 23,7%, тогда как недовольство правительством Суги выражали 16,2% респондентов. Самой популярной (37,3%) причиной поддержки Кисиды стал вариант «другого хорошего кандидата нет».

При этом более двух третей (69,7%) опрошенных заявили о желании изменить политику, которую проводили два предыдущих премьер-министра Ёсихидэ Суги и Синдзо Абэ.

Предполагается, что выборы в парламент Японии будут проведены как можно быстрее, чтобы воспользоваться такими показателями.

Напомним, в ходе предвыборной агитации новый премьер-министр Кисида говорил о намерении построить «новый капитализм» и сменить приоритеты правительства, занявшись стимуляцией экономики на «десятки триллионов иен».

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