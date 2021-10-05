Токио, 5 октября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Уровень общественного одобрения правительства, организованного премьер-министром Японии Кисидой составляет 55,7%, сообщает 5 октября ИА Красная Весна со ссылкой на результаты опроса Kyodo News.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Агентство отмечает, что такой рейтинг основан на результатах, полученных на следующий день после объявления нового состава кабинета министров Японии и решения о всеобщих выборах в нижнюю палату парламента 31 октября.

По утверждению Kyodo, такой результат свидетельствует о неоднозначном отношении общества к смене правительства.

Уровень одобрения правительства Кисиды оказался ниже уровня сентября 2020 года, после прихода к власти его предшественника Ёсихидэ Суги, когда уровень одобрения составил 66,4%.

Кроме того, рейтинг неодобрения властей сейчас составил 23,7%, тогда как недовольство правительством Суги выражали 16,2% респондентов. Самой популярной (37,3%) причиной поддержки Кисиды стал вариант «другого хорошего кандидата нет».

При этом более двух третей (69,7%) опрошенных заявили о желании изменить политику, которую проводили два предыдущих премьер-министра Ёсихидэ Суги и Синдзо Абэ.

Предполагается, что выборы в парламент Японии будут проведены как можно быстрее, чтобы воспользоваться такими показателями.

Напомним, в ходе предвыборной агитации новый премьер-министр Кисида говорил о намерении построить «новый капитализм» и сменить приоритеты правительства, занявшись стимуляцией экономики на «десятки триллионов иен».