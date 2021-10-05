Москва, 5 октября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Украина не станет великой аграрной державой, как об этом заявляли ее власти, даже если станет крупным производителем сельхозпродукции. Об этом 5 октября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Pixabay.com Продукты с ГМО

«Великая аграрная держава — это оксюморон. Но даже если Украина станет одним из ведущих производителей сельхозпродукции, то на уровень жизни аборигенов это не сильно повлияет», — заявил эксперт.

«Ценность чернозема несколько преувеличена при нынешних технологиях. Важнее территория — гектары земли, на которых можно делать то, что во многих европейских странах запрещено — выращивать генетически модифицированную продукцию», — отметил Дудчак.

«Такие возможности для аграрных транснациональных корпораций были условием одной из программы кредитования Украины от МВФ. После распродажи земель Украина может стать производителем дешевого корма для стран «третьего мира». Но даже спрос на такую продукцию не принесет прибыль местным фермерам, скорее всего, они будут уничтожены как класс, а доходы пойдут в карманы зарубежным корпорациям», — подытожил политолог.

«Кроме того, после подписания Соглашения об ассоциации и Зоне свободной торговли с ЕС Украина превратилась в одного из крупнейших импортеров сельскохозяйственной продукции из Евросоюза (3-е место в этом рейтинге)», — заявил эксперт.

Напомним, что процессы разрушения инфраструктуры и деиндустриализации на Украине приняли обвальный характер.