Москва, 5 октября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Россию 22 октября прибудет с визитом израильский премьер-министр Нафтали Беннет, сообщил 5 октября журналистам в Москве посол Израиля Александр Бен Цви.

תיכון הראל מבשרת ציון Визит Нафтали Беннета в среднюю школу

Напомним, Беннет возглавил израильское правительство 13 июня 2021 г.

Власти Израиля в середине сентября заявили, что до конца года могут признать российские сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Также Израиль сотрудничает с Россией по ряду других вопросов, в том числе по Сирии.