Ростов-на-Дону, 5 октября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону отопительный сезон начнётся 6 октября. Об этом говорится в постановлении за подписью главы администрации областного центра Алексея Логвиненко.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

В первую очередь тепло придёт в детские сады, школы и больницы. С 8 октября батареи нагреются в жилых домах с центральным отоплением, однако для этого управляющим компаниям и жилищным кооперативам необходимо подать заявку. Режимы централизованного теплоснабжения отрегулируют в течение 14 дней.

На территории городских котельных должно быть организовано круглосуточное дежурство бригад. Также необходимо открыть кол-центр для работы с населением.