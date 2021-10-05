Вологда, 5 октября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. В Вологодской области число госпитализированных с ковидом по сравнению с прошлым годом выросло в 4,4 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

«По сравнению с началом сентября почти в два раза увеличилось количество госпитализированных пациентов. По сравнению с прошлым годом уровень госпитализации выше в 4,4 раза. По состоянию на 4 октября моногоспитали заполнены на 86,4%. Из 1840 коек заняты 1589, 798 пациентов на кислородотерапии», — цитирует пресс-служба вице-губернатора Антона Кольцова.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти вводят запрет на посещение учреждений без QR-кода о вакцинации.