Фондовые индексы Токио снижаются семь дней подряд
Токио, 5 октября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Токийские фондовые индексы продолжили свое падение после повышения цен на нефть и перспективы увеличения подоходного налога, предложенного новым главой правительства Фумио Кисидой, сообщает 5 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Kyodo News.
Отмечено, что Токийский фондовый рынок непрерывно падает уже седьмой торговый день, опустившись до месячного минимума.
Индекс Nikkei-225 снизился до уровня 27 822,12 пункта — самого низкого с 30 августа.
Индекс Topix опустился на 1,33% до 1 947,75 пункта, также до величин конца августа.
Самыми активными акциями на этом фоне остаются бумаги Mitsubishi UFJ Financial, и торговля ими даже слегка увеличилась (57,54M).
Рекорд падения установили акции Fast Retailing (-6,92%), провал которых был спровоцирован отчетом о сентябрьском сокращении сопоставимых продаж в магазинах сети Uniqlo на 19,1%.
При этом капитализация нефтяных компаний выросла вслед за ростом цен на сырьевом рынке. Закономерно, котировки ведущей японской компании в сфере разведки месторождений Inpex подскочили на 5,6%, Idemitsu Kosan — на 3,7%.