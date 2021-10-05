Токио, 5 октября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Токийские фондовые индексы продолжили свое падение после повышения цен на нефть и перспективы увеличения подоходного налога, предложенного новым главой правительства Фумио Кисидой, сообщает 5 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Kyodo News.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Отмечено, что Токийский фондовый рынок непрерывно падает уже седьмой торговый день, опустившись до месячного минимума.

Индекс Nikkei-225 снизился до уровня 27 822,12 пункта — самого низкого с 30 августа.

Индекс Topix опустился на 1,33% до 1 947,75 пункта, также до величин конца августа.

Самыми активными акциями на этом фоне остаются бумаги Mitsubishi UFJ Financial, и торговля ими даже слегка увеличилась (57,54M).

Рекорд падения установили акции Fast Retailing (-6,92%), провал которых был спровоцирован отчетом о сентябрьском сокращении сопоставимых продаж в магазинах сети Uniqlo на 19,1%.

При этом капитализация нефтяных компаний выросла вслед за ростом цен на сырьевом рынке. Закономерно, котировки ведущей японской компании в сфере разведки месторождений Inpex подскочили на 5,6%, Idemitsu Kosan — на 3,7%.