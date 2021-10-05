Вашингтон, 5 октября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Певица Билли Айлиш рассказала о том, что до сих пор не смогла полюбить свою внешность. Об этом 5 октября пишет издание Elle Girl.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

В одном из последних интервью Айлиш призналась, что большое влияние на её восприятие собственной фигуры оказывают социальные сети. «Я уверена в том, кто я. Я довольна своей жизнью… Но я не в восторге от своего тела», — поделилась артистка.

Ранее Билли Айлиш выступила против принятого в Техасе (США) закона о запрете абортов. «Мое тело, мой… выбор!» — скандировала со сцены певица.