Стокгольм, 5 октября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Укрепление судебно-правовой системы, сокращение вдвое длительной безработицы и снижение налогов на прибыль стали основными целями законопроекта партии «Умеренные» по бюджету Швеции на 2022 год. Об этом 5 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«Мы представляем бюджет, у которого есть потенциал навести порядок в Швеции», — заявил лидер главной оппозиционной партии Ульф Кристерссон.

В частности, «Умеренные» предлагают потратить примерно на 2,1 миллиарда крон (€208 млн) больше, чем правительство, на работу судебно-правовой системы в 2022 году. Инициатива включает в себя увеличение количества мест в тюрьмах, увеличение числа прокуроров на 300 и целевое повышение заработной платы полицейских.

«Мы также выделяем деньги для обратного приема на работу полицейских, вышедших на пенсию», — заявила в ходе пресс-конференции представитель «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантенссон.